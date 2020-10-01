Санкт-Петербург, , 11:54 — REGNUM Петербург второй день подряд сообщает о меньшем числе погибших от COVID-19 за сутки, чем столица. Об этом информирует федеральный оперативный штаб 1 октября.

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Так, за последние сутки в Петербурге зафиксировали 22 летальных исхода от COVID-19. В Москве же за сутки скончались 24 человека.

Новый петербургский показатель на четыре случая ниже, по сравнению с предыдущими сутками (26 случаев), а также почти на треть ниже, чем показатель от 29 сентября (30 случаев).

Всего, согласно официальной статистике, в Северной столице от COVID-19 за время пандемии погибли 2972 человека. Летальность заболевания в Петербурге составляет 6,86%.

В России от этой болезни умер 20 891 человек, включая 169 за последние сутки. За сутки коронавирус в стране нашли у 8 945 граждан, их общее количество достигло 1 185 231 человека.

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