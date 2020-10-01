Ростов-на-Дону, , 11:38 — REGNUM В Ростовской области вновь обновлён рекорд по ежесуточному приросту заболевших COVID-19. За истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 205 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 1 октября.

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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 32 городах и районах Ростовской области. По-прежнему лидером является Ростов-на-Дону (110 носителей инфекции), Багаевский район (11 носителей инфекции) и Волгодонск (десять носителей инфекции). Около четверти новых пациентов — пожилые люди старше 66 лет, 3,4% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области за весь период пандемии достигло 22 тыс. 143 человек.

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