Москва, , 11:37 — REGNUM Эльман Пашаев, который ранее представлял интересы актёра Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не будет присутствовать на апелляционном заседании по жалобе на ранее вынесенный артисту приговор.

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Он пояснил, что уже не имеет на это права.

«Нет, я не имею права уже», — заявил ТАСС Пашаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Пресненском суде Москвы актёру Михаилу Ефремову был вынесен обвинительный приговор. Его признали виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорили к восьми годам колонии общего режима. Кроме того, Ефремова обязали выплатить сыну погибшего 800 тыс. рублей по гражданскому иску.

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Напомним, 17 сентября адвокат Эльман Пашаев подал расширенную апелляционную жалобу на приговор актёру Михаилу Ефремову. После того, как Пашаев был лишён адвокатского статуса, аналогичная жалоба на приговор была подана новый адвокатом Ефремова Владимиром Васильевым. Правозащитник рассчитывает на условный срок для своего клиента.