Экибастуз, Казахстан, , 11:37 — REGNUM Житель Экибастуза лишился четырёхкомнатной квартиры из-за долгов по алиментам, сообщили в пресс-службе министерства юстиции Казахстана.

С 2016 года мужчины не выплачивал алименты на содержание своего сына. В результате общая сумма долга составила 2,2 млн тенге ($5116). Частный судебный исполнитель вынес в городской суд представление об обращении взыскания на недвижимое имущество.

Через аукцион квартира была продана за 4,6 млн тенге ($10 698). Ребенку было перечислено указанная сумма, оставшуюся часть средств вернули должнику.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Казахстане вступили изменения в порядок взыскания алиментов — частным судебным исполнителям дается месяц на принудительное исполнение по взысканию алиментов.

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