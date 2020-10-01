Казань, , 11:55 — REGNUM С начала наблюдения по информации на 1 октября заражены коронавирусом 7256 жителей Татарии, за минувшие сутки инфицированы еще 26 пациентов. Всего выздоровели после заражения инфекцией 6113 человек, за сутки — 21 пациент. Накануне сообщалось о 25 заболевших. Летальных исходов за все время зарегистрировано 76 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Все вновь инфицированные лечатся на дому. Самое большое количество заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 11 человек, несовершеннолетних нет. Среди жителей Казани — 12 пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в республиканской клинической больнице Татарии для усиления работы и в помощь другим стационарам 2 октября открываются дополнительные ковидные отделения. При этом медицинское учреждение продолжит работать в штатном режиме.

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