Екатеринбург, , 11:39 — REGNUM В Свердловской области подтвердили 154 новых случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Это рекордный прирост за последний месяц. Ранее, 30 сентября 2020 года, заявлялось о 149 новых носителях коронавируса.

Вирус выявили у жителей Асбеста, Арамильского городского округа, Белоярского городского округа, Березовского, Верхней Туры, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Екатеринбурга (87 случаев), Ирбитского района, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Качканара, Карпинска, Камышловского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Первоуральска, Режа, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Серова, Туринского городского округа.

Всего в регионе зафиксировали с начала пандемии COVID-19 уже 29 311 случай выявления коронавируса.

Как сообщало ИАИА REGNUM, в Свердловской области продлили по 5 октября 2020 года «режим повышенной готовности».