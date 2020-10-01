Курган, , 11:33 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждены 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 20 выявлено в Кургане, сообщает 1 октября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 36 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 1 октября выявлено 3874 положительных теста на SARS-CoV-2.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 1 октября от коронавируса излечились 3249 человек, 33 пациента с COVID-19 скончались.