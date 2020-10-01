Белград, , 11:37 — REGNUM 1 октября на пресс-конференции патриарх Сербской православной церкви Ириней подчеркнул большие заслуги российской стороны в строительстве храма Святого Саввы во Врачаре, добавив, что без России «эта работа не завершилась бы и за сто лет». Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

К концу октября все работы по благоустройству Храма Святого Саввы должны быть завершены.

Патриарх Ириней также добавил, что Храм Святого Саввы станет чудом архитектуры, а также будущим духовным и культурным центром Белграда.

«Я думаю, что это будет гордость и для нас, и для всего христианского мира особенно благодаря мозаикам изготовленным в византийском стиле. Конечно, мы очень благодарны нашим братьям россиянам, потому что если бы они не взялись за эту работу, мы бы не закончили ее и за сто лет», — подчеркнул патриарх Ириней.