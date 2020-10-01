Новосибирск, , 11:42 — REGNUM Пять тысяч добровольцев привлечёт научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» к пострегистрационным исследованиям вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом сообщили 1 октября в пресс-службе центра.

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Широкомасштабные плацебо-контролируемые исследования начнут в сибирском регионе на 5 тыс. добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Затем тесты продолжат в других регионах.

Также запланировано отдельное пострегистрационное клиническое исследование с участием 150 добровольцев старше 60 лет, сообщили в центре «Вектор» «Интерфаксу».

Вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона» проводится с промежутком в 21 день. Протокол третьего (пострегистрационного) этапа клинических исследований находится в разработке. Эксперименты на животных не выявили токсического воздействия вакцины. Исследования её репродуктивной токсичности завершатся в декабре 2020 года.

В первой пострегистрационной серии вакцины будет 10 тыс. доз.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября вакцина «ЭпиВакКорона» на основе пептидных антигенов прошла регистрацию в Роспатенте.

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