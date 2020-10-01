Челябинск, , 11:30 — REGNUM В Челябинской области скончались ещё четыре пациентки с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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У трёх женщин причиной смерти стал COVID-19. Умершим было 62 года, а также 68 и 80 лет. А 72-летняя пациентка скончалась от хронического пиелонефрита, также у неё была хроническая почечная недостаточность.

С начала пандемии именно от ковида погибли на Южном Урале 127 человек. Ещё 360 скончались по другим причинам.