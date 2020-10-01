Кострома, , 11:25 — REGNUM В Костромской области выявили 46 новых случаев коронавируса, два больных COVID-19 скончались. Об этом 1 октября сообщает оперативный штаб региона.

Новыми жертвами инфекции стали женщина в возрасте 70 лет и пожилой мужчина. Отмечается, что оба пациента имели тяжёлые сопутствующие заболевания. Таким образом, за все время пандемии в регионе скончался 81 человек. За минувшие сутки выздоровели 32 костромича.

В настоящее время в регионе имеется 1078 активных носителей коронавируса, 181 пациент лечится в больницах.

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