Казань, , 11:53 — REGNUM В Татарии проживают 952,7 тыс. человек старше трудоспособного возраста, из них 187 жителей — старше 100 лет. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Для граждан старшего возраста в республике с 2019 года в рамках федерального проекта «Старшее поколение» организовано дополнительное профессиональное образование. В прошлом году бесплатно обучались жители предпенсионного возраста, в 2020 году — обучаться могут граждане, достигшие возраста 50 лет. По итогам 2019 года Татария стала лидером в стране по численности населения предпенсионного возраста, прошедших обучение. Предпенсионеров обучали 138 организаций по 344 позициям. По словам Зариповой, обучение позволило повысить уровень оплаты труда от 7 до 14%.

В регионе каждый третий рубль выделяется на соцподдержку жителей старшего поколения. «В 2020 году на обеспечение всех мер поддержки граждан пожилого возраста направлено 5,9 млрд рублей. Каждый третий рубль, предусмотренный на меры соцподдержки, предназначен для пожилых граждан», — заявила министр.

В Татарии средний размер пенсии — примерно 14,6 тыс. рублей. Всего в регионе 295 тыс. федеральных и 546 республиканских льготников, добавила руководитель ведомства. Прожиточный минимум для пенсионеров на 2021 год установлен в размере 8232 рублей.

ИА REGNUM напоминает, в сентябре 2019 года в очереди на бесплатные курсы для пенсионеров в Казанском университете (КФУ) возникла давка. Яростную тягу к знаниям продемонстрировали казанские пенсионеры. Казанский федеральный университет открыл несколько бесплатных курсов для пожилых жителей столицы Казани. Более сотни пенсионеров выстроились в длинную очередь, чтобы первыми записаться на курсы по философии, экономике, психологии и др.

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