Москва, , 11:26 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 8945 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 185 231.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 169 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 20 891.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 964 242 человек вылечились от нового заболевания, 5985 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлен 8481 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.