Челябинск, , 11:25 — REGNUM В Челябинской области за 30 сентября обнаружено 89 новых носителей коронавируса. Из них девять — школьники, сообщает оперштаб.

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Для сравнения, сутками ранее коронавирус был обнаружен у 85 граждан. Из них семеро — учащиеся школ.

К 1 октября на Южном Урале подтверждено уже 16 829 случаев COVID-19. На лечении находятся 3402 пациента. За сутки были выписаны 84 человека, а за весь период — 12 898.