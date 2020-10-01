Минск, , 11:23 — REGNUM В Белоруссии с сегодняшнего дня, 1 октября, стартовало вакцинирование добровольцев российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанным Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Об этом заявили в министерстве здравоохранения Белоруссии.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: где началась вторая волна?»

Читайте также: Белоруссия получила первую партию российской вакцины «Спутник V»

В ведомстве добавили, что первая пациентка, которая решила стать добровольцем в клинических испытаниях вакцины от COVID-19, прошла вакцинацию 1 октября в 28-й поликлинике Минска.

Как пояснил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, вакцинация проводится в рамках выполнения договоренностей между президентами РФ и Белоруссии по проведению клинических испытаний российской вакцины от коронавируса и её последующей регистрации. Клинические исследования финансируются Российским фондом прямых инвестиций. В рамках исследования 100 человек получат возможность вакцинироваться от коронавируса российским препаратом.

По словам министра, уже более 4 тыс. жителей страны выразили желание принять участие в вакцинации

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Белоруссию поступила первая партия российской вакцины «Спутник V». Республика стала первой страной, в которой проводятся клинические исследования российского препарата после его регистрации в России 11 августа 2020 года.

Известно, что клинические исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях Белоруссии, шесть из них — поликлиники города Минска.