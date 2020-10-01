Москва, , 11:22 — REGNUM За минувшие сутки в Москвы выявили 2424 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 октября сообщили в оперативном штабе столицы.

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Сутками ранее в столице выявили 2308 случаев заражения — на 116 случаев меньше.

Число случаев заражения коронавирусом в Москве продолжает ежедневно увеличиваться. Всего в городе выявили более 295 тыс. случаев заражения.

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