Москва, 1 октября 2020, 11:20 — REGNUM Телевидение в России никогда не было прибыльным бизнесом. Однако, несмотря на впечатляющее проникновение интернета, всегда оставалось инструментом политического влияния, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя продажу ВТБ пакета акций Первого канала.
Справка:
Банк ВТБ продал весь принадлежавший ему пакет размером 20% акций Первого канала, который приобрел чуть больше года назад у структур Романа Абрамовича. Тот, в свою очередь, избавился от доли, которую получил еще в начале 2000-х, выкупив у Бориса Березовского 49% акций за 150 млн долларов.
В 2010 году Абрамович сократил свою долю до 24%, продав часть акций «Национальной Медиа Группе» (НМГ) за 145 млн долларов, а в 2018-м — до 20%, так как стал гражданином Израиля и попал под ограничения закона о СМИ. Кто стал новым владельцем пакета, неизвестно.
Контрольный пакет Первого канала находится у государства: 38,9% акций принадлежат Росимуществу, еще 9,1% — у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% — у ФГУП «ТТЦ Останкино». Еще 29% контролируют структуры «Национальной Медиа Группы».
По итогам 2019 года все крупнейшие информационные телеканалы, принадлежащие государству, оказались убыточны и потратили в сумме на 50 млрд рублей больше, чем заработали.
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