Москва, , 11:20 — REGNUM Телевидение в России никогда не было прибыльным бизнесом. Однако, несмотря на впечатляющее проникновение интернета, всегда оставалось инструментом политического влияния, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя продажу ВТБ пакета акций Первого канала.

«В 90-е олигархи использовали ТВ для продвижения своих политических и деловых интересов. Победа Бориса Ельцина на выборах 1996 году, которая сопровождалась массированной информационной поддержкой первого президента на ТВ, позволила олигархам получить интересные им активы на залоговых аукционах.

Даже НТВ Владимира Гусинского не было рыночным проектом. Финансовая поддержка осуществлялась со стороны Газпрома, Сбербанка, а также «Мост-банка», который сильно зависел от счетов московской мэрии и соответственно дружбы Владимира Гусинского и московского мэра Юрия Лужкова.

В свое время ходили разговоры о народном IPO ведущих телеканалов, однако оно вряд ли заинтересует портфельных инвесторов. Дивидендов от данных вложений ждать не приходится.

Сегодня мы фактически имеем дело с информационной услугой, которую оплачивает государство. Естественно, у государственных СМИ — прокремлевская позиция. Современный мир — это мир информационных войн.

Поэтому, очевидно, было бы правильно вообще избавиться от частных акционеров на государственном ТВ. Однако здесь встает вопрос цены выкупа. Ведь справедливая стоимость их пакетов акций близка к нулю», — высказал свое мнение эксперт.

Справка:

Банк ВТБ продал весь принадлежавший ему пакет размером 20% акций Первого канала, который приобрел чуть больше года назад у структур Романа Абрамовича. Тот, в свою очередь, избавился от доли, которую получил еще в начале 2000-х, выкупив у Бориса Березовского 49% акций за 150 млн долларов.

В 2010 году Абрамович сократил свою долю до 24%, продав часть акций «Национальной Медиа Группе» (НМГ) за 145 млн долларов, а в 2018-м — до 20%, так как стал гражданином Израиля и попал под ограничения закона о СМИ. Кто стал новым владельцем пакета, неизвестно.

Контрольный пакет Первого канала находится у государства: 38,9% акций принадлежат Росимуществу, еще 9,1% — у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% — у ФГУП «ТТЦ Останкино». Еще 29% контролируют структуры «Национальной Медиа Группы».

По итогам 2019 года все крупнейшие информационные телеканалы, принадлежащие государству, оказались убыточны и потратили в сумме на 50 млрд рублей больше, чем заработали.

Читайте также: Банк ВТБ перестал быть акционером Первого канала