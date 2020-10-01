Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM В Ленинградской области продолжается суточный рост выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией — за последние сутки выявлено 75 человек против 74-х, что были найдены сутками ранее. Об этом 1 октября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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По сравнению с началом сентября ежесуточная выявляемость коронавируса в регионе возросла почти в 2,4 раза. Рост числа новых случаев особенно ускорился с 17 сентября.

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Нарастающим итогом с начала пандемии в Ленобласти выявлено 8249 инфицированных. На сегодняшний день из них 5577 человек уже выздоровели, в том числе 26 — за последние сутки. 98 человек умерли от COVID-19, еще 2574 продолжают лечение.

По данным регионального оперштаба, наиболее пораженными коронавирусом районами в Ленинградской области являются Гатчинский, Всеволожский и Выборгский. За предыдущие сутки наибольшее число заболевших было выявлено в городах Всеволожск (14), Кудрово, Гатчина, Ниикольское и в деревне Заручье (4), в Сертолово (3).

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По два случая было выявлено в городе Выборг и в поселках Щеглово, Павлово, Красный Холм и Кузнечное. Еще в 29 населенных пунктах было выявлено по одному новому зараженному.

Напомним, в районах Ленобласти, находящихся в «красной» (Всеволожский) и «жёлтой» (Приозерский) зонах по заболеваемости, возвращается контроль соблюдения масочного режима в общественных местах.

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