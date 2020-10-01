Нур-Султан, , 11:16 — REGNUM Более 50 участников погрома в Кордайском районе Джамбульской области Казахстана предстанут перед судом, сообщили в Генеральной прокуратуре республики.

Специальные прокуроры завершили расследование в отношении 51 человека, которые подозреваются в насилии, убийствах, поджогах, погромах, участии в массовых беспорядках и неподчинении требованиям представителей власти.

В Генпрокуратуре отметили, что еще один участник беспорядков уже приговорен к трем годам лишения свободы. Житель Села Сортобе был задержан при перевозке 54 «коктейлей Молотова».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября военный суд алма-атинского гарнизона приговорил семь участников беспорядок в Кордайском районе к тюремному заключению сроками от трех до семи лет.

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