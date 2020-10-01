Чита, , 11:14 — REGNUM Рассмотрения вторым Восточным окружным военным судом в Чите уголовного дела в отношении солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который обвиняется в расстреле сослуживцев в Забайкальском крае, начнется 29 октября. Об этом 1 октября сообщил помощник судьи Дмитрий Павлов, его слова приводит «Интерфакс».

"Суд приступит к рассмотрению дела Шамсутдинова 29 октября в 11:00», — заявил он.

Также помощник судьи уточнил, что в указанный день будет проведено формирование коллегия присяжных и что все остальное заседание суда будет проходить открыто.

«Судья также продлил срок ареста Шамсутдинову», — сказал Павлов.

Как сообщалоИА REGNUM, солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов 25 октября 2019 года открыл стрельбу в одной из воинских частей Забайкальского края.