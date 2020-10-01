Аддис-Абеба, , 11:09 — REGNUM Ветеран эфиопского правозащитного движения и политический деятель Месфин Вольдемариам скончался в возрасте 90 лет в столице страны, Аддис-Абебе. Об этом сообщает ВВС Amharic.

По информации репортеров телерадиокомпании, Месфин основал Совет по правам человека Эфиопии. Профессор географии по образованию, он написал более десятка книг по политике, истории и культуре. Он также регулярно давал комментарии СМИ и в социальных сетях. Он также был известен как критик сменявших друг друга правительств страны, а во время спорных выборов в 2005 году он присоединился к оппозиционной коалиции «За единство и демократию» (CUD).

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед назвал его «сторонником мирной борьбы «и человеком, «который боролся только за то, во что верил».