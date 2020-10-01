Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:13 — REGNUM Площадки для размещения больных COVID-19 в Нижнем Тагиле заполнены на 95%, сообщили в оперштабе Свердловской области.

Речь идёт о городской инфекционной больнице и санатории «Руш» — туда поступают пациенты с подтверждённым диагнозом «COVID-19», передаёт ИА «Все новости». Больных принимают из около 30 населённых пунктов Горнозаводского и Северного управленческих округов.

В инфекционной больнице лечатся 240 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, отмечают в издании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 29,1 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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