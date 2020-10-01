Варшава, , 11:02 — REGNUM 29 сентября один из крупнейших французских банков Natixis опубликовал результаты исследования, в котором выявил лучшие страны мира для жизни пенсионеров по уровню финансовой безопасности и благополучия. Об этом передает Forsal.

Для этого организация использовала глобальный индекс пенсии, в котором учитывались, помимо прочего, такие факторы как уровень процентных ставок в той или иной стране, размер государственного долга, рост или спад производства, уровень равенства доходов, а также изменения климата.

Исследователи выяснили, что в текущем году условия и перспективы пенсионеров в мире иметь финансовую стабильность резко ухудшились. Этому послужила пандемия коронавируса, которая неизбежно повлечет за собой экономический кризис.

В ежегодном отчете Natixis, охватывающем 44 страны, в 2020 году первое место по уровню благополучия и финансовой безопасности пенсионеров заняла Исландия. Следующими идут Швейцария и Норвегия. Польша занимает лишь 27-е место, она следует сразу за Францией и Португалией.

Среди стран Евросоюза более низкие позиции, чем Польша, получили Словакия (29 место), Италия (30), Кипр (31), Испания (32), Венгрия (33), Литва (35), Латвия (36) и Греция (41).