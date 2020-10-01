Москва, , 11:00 — REGNUM Министерству здравоохранение России вручена премия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) UNIATF 2020 за инновационный и комплексный подход к борьбе с употреблением алкоголя, сообщили в Минздраве РФ.

Всемирная организация здравоохранения U.S. Mission Geneva

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Премию вручил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. ВОЗ поставила в пример Европе антиалкогольную политику России.

В докладе организации в октябре 2019 года говорилось, что с 2003 по 2016 год зарегистрированное употребление алкоголя в России сократилось на 40%, незарегистрированное — на 48%, что повлекло сокращение смертности в 2003—2018 гг. у мужчин на 39%, у женщин — на 36%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса ВЦИОМ, за год число жителей России, не употребляющих алкоголь, сократилось с 40% до 33%.

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