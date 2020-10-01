Пермь, , 10:57 — REGNUM Глава министерства здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что пока сложно прогнозировать, будет ли вновь вводиться жесткий режим самоизоляции в регионе, но речи о повторении весеннего сценария не идет. Об этом сообщает издание «КП-Пермь».

Вместе с тем глава минздрава подчеркнула, ссылаясь на данные ВОЗ, что тотальное закрытие, которое было весной, не оправдало себя. «Мы учимся жить с вирусом, носить маски и беречь себя», — сказала она.

Напомним, в Прикамье отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Прикамье выявлено 9827 носителей нового коронавируса. На 30 сентября в больницах лечение получали 1248 пациентов с COVID-19. По данным регионального минздрава, на территории края развернуто 2314 коек для COVID-пациентов. Край готов к расширению коечного фонда в случае необходимости.

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