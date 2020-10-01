Варшава, , 10:55 — REGNUM Заместитель главы министерства здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что в его ведомстве будут добиваться того, чтобы граждан, которые не носят защитные маски в общественных местах, штрафовали. По его мнению, действующих правил и профильных постановлений для этого достаточно. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Вальдемар Краска выразил журналистам обеспокоенность тем фактом, что «некоторые поляки до сих пор не используют маски в магазинах, то есть не защищают себя и не защищают людей, находящихся поблизости».

По словам замминистра, в ближайшее время будет больше проверок на обязательное ношение масок в магазинах и других общественных местах. Причем, Краска пообещал, что отныне будет меньше предупреждений — будут выписывать больше штрафов.

«Магазины — это места, где может заразиться большое количество людей, мы знаем об этом. И если мы не будем соблюдать правила — мы будем за это наказаны», — подчеркнул чиновник.

В качестве обоснования штрафных санкций замглавы минздрава заявил, что, по мнению юристов министерства, действующих правил и профильных постановлений достаточно для наложения штрафа. Даже несмотря на то, что в законах пока не предусмотрены наказания за отсутствие защитных масок.

Он сослался на недавнее решение суда, касающееся отказа продавца обслужить клиента магазина без маски. Суд встал на стороны продавца.

«Мы ждем обоснования этого приговора, потому что судья, который его огласил, говорил о правовой лазейке. Наши юристы считают, что существующих норм достаточно, но при необходимости мы их детализируем. Призываю: давайте уважать друг друга», — заключил Вальдемар Краска.