Уфа, , 10:51 — REGNUM Мужчину обвиняют в покушении на убийство инвалида и его престарелой бабушки в Башкирии. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в январе 2020 года 27-летний обвиняемый завладел данными банковской карты знакомого инвалида по зрению. Следователи считают, что, используя мобильное приложение он похитил у инвалида свыше 190 тысяч рублей. Позже обвиняемый узнал, что потерпевший планирует обратиться к стражам порядка по факту кражи.

Следователи считают, что в феврале текущего года в Белорецке в ночное время суток обвиняемый отключил в доме электроэнергию и забрался в жилище, в котором проживали инвалид и его 82-летняя бабушка. По версии следствия, там фигурант уголовного дела напал на них.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обвиняемого задержали в апреле текущего года. Свою вину он признал частично.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Белорецкий межрайонный суд, где будут рассмотрены по существу.

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