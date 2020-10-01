Варшава, , 10:46 — REGNUM 30 сентября вечером Окружной суд Варшавы принял решение заключить под стражу 35-летнего Лукаша Б., директора финансовой платформы Omega Best. По версии прокуратуры, подозреваемый создал финансовую пирамиду и обманул около 520 человек на сумму более 2,6 миллиона евро. Об этом передает Dziennik.

Пресс-секретарь районной прокуратуры Варшавы-Праги, прокурор Марцин Садуш сообщил, что расследование по делу проекта Omega Best велось в течение шести месяцев.

«Данная платформа находится под управлением компании, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. В рамках коммерческой деятельности компания предложила клиентам купить программу Active Box, которая действует в сфере облачной поддержки криптовалюты. В компании гарантировали, что покупка услуги принесет клиентам прибыль. Но на самом деле эта программа не могла быть использована с такой целью», — добавил прокурор.

Проект Omega Best создан в начале 2019 года. Уже в середине прошлого года клиенты начали замечать, что компания не выполняет контракт, а купленный продукт не приносят никакой выгоды. В конце 2019 года у клиентов возникли проблемы со входом на сайт организации www.omega.best. Ни одному из клиентов не вернули внесенные средства. Было подавно заявление в полицию.

В понедельник, 28 сентября, сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления полиции Варшавы провели обыски в помещениях, связанных с работой платформы Omega Best в Варшаве и других населенных пунктах по всей Польше.

В ходе следственный действий было определено, что всего продукт приобрели 520 человек. В рамках работы с купленной программой Active Box они вложили в общей сложности порядка 2,6 млн евро. «Рекордсмен» потерял 50 тысяч евро.

Директор Лукаш Б. находится под стражей и ждет суда по статье Уголовного кодекса «Мошенничество». Следователи сообщают, что дело находится в стадии разработки, и следующие аресты — вопрос времени.