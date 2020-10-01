Москва, , 10:46 — REGNUM Серию онлайн-консультаций по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) запланировал Рособрнадзор в октябре для выпускников школ и педагогов. Об этом сообщает 1 октября пресс-служба ведомства.

Консультации для будущих участников экзамена проведут разработчики контрольных измерительных материалов ЕГЭ из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Трансляции будут проходить на странице Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте» и на видеосервисе YouTube.

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Первая онлайн-консультация «На все 100!» запланирована на 5 октября. После консультаций школьники узнают о структуре и содержании предстоящего экзамена, изменениях в тестировании, подготовке к нему, о том, какие задания требуют особого внимания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ведомстве предупредили о появлении в ЕГЭ по обществознанию в 2021 году вопросов, касающихся принятых поправок к Конституции РФ.

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