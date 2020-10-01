Санкт-Петербург, 1 октября 2020, 10:47 — REGNUM В Петербурге выросло число суточных тестирований на коронавирус. Об этом сообщает 1 октября городской оперативный штаб.
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Так, за последние сутки в Северной столице на коронавирус обследовали 29 205 человек. Это почти на 3 тысячи больше, чем днем ранее.
Под медицинским наблюдением сейчас находятся 2603 человека, из них 36 — в обсерваторе, 2073 — на самоизоляции.
Напомним, с 20 августа в Петербурге наблюдается ежедневный прирост вновь выявленных зараженных коронавирусом.
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