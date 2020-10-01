Нур-Султан, , 10:35 — REGNUM Выплатить компенсацию за падеж птицы из-за птичьего гриппа в Казахстане предложил депутат Сената республики Дуйсенгазы Мусин 1 октября на пленарном заседании верхней палаты парламента.

По его словам, в Казахстане необходимо разработать программу по страхованию птиц, обеспечить выплату компенсаций за погибших птиц по рыночной стоимости, а также оптимизировать госзакупки ветеринарных препаратов.

Сенатор также привел данные союза птицеводов Казахстана. В Северо-Казахстанской и Кустанайской областях только на трех птицефабриках погибло 1,137 млн птиц.

Отметим, по официальным данным министерства сельского хозяйства Казахстана, в нескольких регионах от птичьего гриппа пали 576 тыс. голов птиц. Специальная комиссия минсельхоза объяснила разницу в данных тем, что часть птиц погибла не от птичьего гриппа.

Читайте ранее в этом сюжете: На севере Казахстана от птичьего гриппа погибло 164 тыс. голов птицы

Читайте развитие сюжета: В 48 населенных пунктах Казахстана ввели карантин из-за птичьего гриппа