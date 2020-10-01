Петрозаводск, , 10:45 — REGNUM В Республике Карелия продолжает отмечаться суточный рост выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией — 63 человек за последние сутки против 44, что были выявлены сутками ранее. При этом в большинстве случаев новые носители — бессимптомные и находятся на амбулаторном лечении. Об этом 1 октября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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По его словам, в настоящий момент на лечении в стационарах находятся 160 человек, из них 18 были госпитализированы за прошедшие сутки. На аппарате искусственной вентиляции легких находится только один человек.

При этом с начала пандемии в Карелии выявлено 4060 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции, и них 63 зараженных, в том числе десять детей — за прошедшие сутки. На данный момент 3377 человек выписаны, в том числе 34 человека — за сутки. 37 человек умерли за всё время пандемии.

«Смертность от коронавируса в Карелии составляет шесть случаев на 100 тысяч населения, что гораздо ниже среднероссийского показателя (14,1 случай на 100 тысяч населения)», — пояснил Парфенчиков.

На сегодняшний день в республике проведено 178 065 исследований на коронавирус, в том числе 1435 за сутки.

С внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля госпитализировано 1374 человек, в том числе 13 за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода, 78 человек умерли. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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