Киев, 1 октября 2020, 10:29 — REGNUM Украинские специалисты завершили расшифровку чёрных ящиков самолёта Ан-26, разбившегося под Чугуевом. Об этом заявил главный инспектор министерства обороны Украины Игорь Воронченко во время заседания комитета Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, сообщило 1 октября информационное агентство «УНН».
Чиновник подчеркнул, что понимания причин трагедии пока нет.
Напомним, 25 сентября в Харьковской области разбился военный самолёт Ay-26 c 27 людьми на борту, 26 из них погибли.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что причиной авиакатастрофы могла стать комбинация технических неполадок и человеческого фактора.
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