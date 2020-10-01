Киев, , 10:29 — REGNUM Украинские специалисты завершили расшифровку чёрных ящиков самолёта Ан-26, разбившегося под Чугуевом. Об этом заявил главный инспектор министерства обороны Украины Игорь Воронченко во время заседания комитета Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, сообщило 1 октября информационное агентство «УНН».

"Расшифровали «ящики», но ещё будут экспертизы», — рассказал он.

Чиновник подчеркнул, что понимания причин трагедии пока нет.

«Версий окончательных нет. Или это человеческий фактор, или технический фактор, или внешний», — сказал Воронченко.

Напомним, 25 сентября в Харьковской области разбился военный самолёт Ay-26 c 27 людьми на борту, 26 из них погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что причиной авиакатастрофы могла стать комбинация технических неполадок и человеческого фактора.

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