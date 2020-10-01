Чита, , 10:22 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным регионального оперативного штаба, на 1 октября, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составило 6427 человек, причём 85 из них добавились только за последние сутки.

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Общее число жертв коронавируса вторые сутки подряд не меняется, оно по-прежнему составляет 69 человек. Вместе с тем 5027 (50 за сутки) человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, по словам главы региона Александра Осипова, территория стала лидером по количеству заболевших стране и Дальневосточном федеральном округе.

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