Париж, , 10:43 — REGNUM Чемодан, в котором находилось более чем €500 тыс., обнаружила в подвале полученной в наследство квартиры 55-летняя жительница Парижа. Об этом 1 октября сообщает газета Parisien.

По информации журналистов издания, полученная француженкой по имени Анна в наследство от своей матери квартира, находится в фешенебельном районе, который расположен неподалеку от Марсова поля. Женщина решила ее продать и обратилась по этому вопросу к риелторам.

Во время подготовки продажи возник вопрос о примыкающем к квартире подвале, который числился, как часть доставшейся в наследство женщине недвижимости, однако был занят другим человеком и заперт на цепь. Унаследовавшая квартиру оставила записку «неделикатному постояльцу» и после того, как последний в течение месяца никак на нее не откликнулся, вызвала слесаря.

В ходе этого в подвале был обнаружен чемодан, в котором находились купюры в 100, 50 и 10 евро на общую сумму свыше €500 тыс.

При этом отмечается, что, вероятнее всего, данные деньги имеют криминальный след и потому наследница вряд ли их получит. Полиция, которая была вызвана в связи с данной находкой, передала чемодан сотрудникам из бригады финансовых расследований (BRIF), которые специализируются на преступлениях, связанных с отмыванием денег.

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