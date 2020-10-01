Кострома, , 10:14 — REGNUM Продолжительность здоровой и счастливой жизни в Костромской области составляет 46,6 года. Об этом со ссылкой на исследование, проведённое финансовым университетом при Правительстве РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Костромской фермер, довольный жизнью Наталья Диева © ИА REGNUM

Показатель рассчитывали как произведение продолжительности жизни людей за вычетом времени, унесенного серьезными болезнями, на долю тех, кто доволен жизнью. Первый показатель исследователи позаимствовали у Росстата, второй был определён по итогам опросов, проведённых университетом в последние три года.

Так, средняя ожидаемая продолжительность жизни без болезней в Костромском регионе составляет 61,1 года, полностью или в основном своим существованием по утверждению статистиков довольны 76% костромичей, значение продолжительности счастливой жизни — 46,6 года.

В соседней Ярославской и Ивановской областях ситуация несколько иная — при том же проценте «удовлетворённых» средняя ожидаемая продолжительность жизни без болезней у ярославцев короче — 60,6 года, а ивановцев болезни начинают одолевать ещё раньше — после 57 лет. В итоге здоровой и счастливой жизнью в среднем ярославцы наслаждаются — 45,8 года, а ивановцы — лишь 43,4 года.

Длительность здоровой и счастливой жизни костромичей примерно равна среднему значению в России — 46 лет и 6 месяцев.