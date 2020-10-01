Краснотурьинск, Свердловская область, , 10:14 — REGNUM Вице-мэр Краснотурьинска (Свердловская область) Александр Катаев попросил жителей не прикармливать медведей. Об этом он сообщил в Instagram.

Общительный медведь Wykop.pl

Дикие звери в последнее время стали часто выходить к людям. Чиновник напомнил, что, «помогая» медведям, садоводы притупляют боязнь у местных жителей, а самим зверям оказывается «медвежья услуга».

«Для рядом находящихся людей создается реальная опасность жизни!» — написал Катаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года медведи напугали жителей Нижних Серёг.

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