Лондон, , 10:15 — REGNUM На британском аукционе Collecting Cars был продан седан Mercedes-Benz 500 SEL в тюнинге Lorinser, который принадлежал знаменитому музыканту из группы «The Beatles» Полу Маккартни. Об этом сообщается на сайте компании.

Новому владельцу автомобиля пришлось выложить за него 38,5 тыс. долларов (около 3,04 млн рублей). Автомобиль был куплен для Маккартни в июне 1985 года, а в 1989 году машина была перепродана саудовскому принцу.

Следующий владелец, купив авто в 2008 году, два года его реставрировал. Были отремонтированы пол и пороги модели, а пятилитровый силовой агрегат V8 перебрали и почистили. Кроме того, седан укомплектовали колёсными дисками Lorinser и заниженной подвеской.

Последний хозяин автомобиля заменил динамики аудиосистемы, которую установил Пол Маккартни, а под задним бампером установил камеру заднего обзора.

Ранее кинорежиссёр Питер Джексон в соавторстве с писателем Ханифом Курейши написали книгу про музыкальную группу The Beatles. Книга выйдет одновременно с премьерой фильм Джексона «The Beatles: Get Back».

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