Москва, , 10:11 — REGNUM Пандемия коронавируса может продолжаться в РФ бесконечно, потому что желание запрещать у российских властей тоже беспредельно. Об этом 1 октября заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий на своем Youtube-канале.

«COVID-19 — это какое-то золотое дно для российского и особенно для московского начальства, — сказал Кагарлицкий. — Потому что под это дело можно разместить очень большие заказы. Мы помним, как «Крокус-сити» превращали в больницу, а потом демонтировали ее, так и не разместив там ни одного пациента. Заметим, что сейчас по второму кругу пошла всё та же история. Сначала власти Москвы закрывали больницы и инфекционные отделения в столице РФ, потом они наспех открывали новые отделения. Но не те, которые были закрыты, так как здания, где они находились, уже были распределены и кому-то отданы. Потом это всё опять закрывали, списывая миллиарды рублей».

И вот теперь, как пояснил социолог, всё пошло по новой.

«В любом случае для власти COVID-19 — это не просто золотое дно, но еще и замечательный политический союзник, — сказал эксперт. — Пока у нас эпидемия, то в первую очередь запрещают разные рода выступления общественности. Вплоть до одиночных пикетов. COVID-19 в таком случае может продолжаться бесконечно, потому что желание властей запрещать тоже беспредельно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, свыше 221 тыс. человек на территории России на сегодняшний день остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.

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