Симферополь, , 10:08 — REGNUM 93 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов 1 октября.

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«За 30 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции. 53 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 30 случаев выявлены при скрининге здорового населения», — написал Аксёнов.

За предыдущие сутки в регионе выявили 90 новых носителей коронавируса.

По данным на утро 1 октября в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получили 4657 человек, 2857 человек выздоровели. Скончались 68 пациентов с COVID-19.