Москва, , 10:07 — REGNUM В Москве 33% договоров долевого участия (ДДУ) заключается с использованием эскроу-счетов. Об этом сообщает 1 октября пресс-служба управления Росреестра по Москве.

За первые восемь месяцев в столице заключили 55 661 ДДУ, из них с использованием эскроу-счетов — 18 617 или 33%.

Примечательно, что в августе механизм использовался реже, чем в июле — 2356 сделок против 2722.

«По сравнению с майскими сделками июнь вырос на 67%, а по итогам августа число зарегистрированных ДДУ с привлечением счетов эскроу увеличилось более чем в 1,5 раза», — сказал глава управления Игорь Майданов.