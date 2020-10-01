Нижний Новгород, 1 октября 2020, 12:04 — REGNUM Трое жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
Накануне сообщалось так же о трёх летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.
Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 581 человека.
Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум двух месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 октября в регионе выявили 186 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем за последний месяц. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 32 585 случаев. Накануне сообщалось о 175 новых случаях заражения SARS-CoV-2.