Пермь, , 09:55 — REGNUM В Пермском крае на 1 октября в 51 школе закрыто на карантин по одному классу с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В каждом закрытом классе выявлено по одному случаю заноса инфекции из семейных очагов. Школьники переведены на дистанционное обучение. Карантин частично введен в образовательных учреждениях в Перми, Кунгуре, Орде, Звездном, Юсьве, Лысьве, Суксуне, Кудымкаре, Осе, Барде, Чайковском и Полазне.

Завершились карантинные мероприятий в 16 школах. Разобщенные ранее ученики вернулись обычному режиму и посещают занятия.

На сегодняшний день, на карантин закрыто по одной группе в 11 детских садах Перми, Чайковского и Юсьвы. Кроме того, из-за заражения студентов COVID-19 разобщены коллективы в семи ссузах и 11 вузах региона.