Магас, , 09:55 — REGNUM В Ингушетии первыми будут прививать от коронавируса амбулаторных врачей. В республику уже поступила первая партия вакцины. Об этом сообщила 30 сентября в ходе расширенного заседания комитета по здравоохранению и социальной политике парламента РИ заместитель министра здравоохранения Лида Газдиева.

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Совещание было посвящено ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике. По данным представителя минздрава, в Ингушетию поступили всего 84 дозы вакцины. Её будут применять в первую очередь для тех медработников, которые работают в поликлиниках и ведут прием пациентов, а также выезжают к ним на дом.

В ходе совещания было сказано также, что Ингушетия столкнулась с нехваткой медицинского оборудования, расходных материалов и средств индивидуальной защиты. На устранение дефицита были выделены средства из резервного фонда правительства РФ. В настоящее время в республике создан резерв необходимого оборудования, лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

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