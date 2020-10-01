Горно-Алтайск, , 09:54 — REGNUM В Республике Алтай завершилась реализация программы по устранению цифрового неравенства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в 53 малых сёлах созданы коллективные беспроводные точки доступа к скоростному интернету.

Программа стартовала в 2016 году, а её исполнителем стал «Ростелеком». Специалисты компании построили оптическую сеть в сёлах и запускали точки беспроводного доступа во всемирную сеть со скоростью до 10 Мбит/с радиусом действия сигнала в пределах 100 метров.

«В течение трех лет «Ростелеком» развернул строительство новых линий связи во всех десяти районах республики. В целом по проекту компания построила транспортную сеть протяженностью более 700 км», — отметили в правительстве.

Как отмечается, доступ к интернету оказался крайне востребованным для местных жителей. Так, в селе Тюдрала Усть-Канского района зарегистрирован самый большой трафик — 1,3 террабайта, а в селе Усть-Кумир число пользователей превысило всё местное население, поскольку сюда приезжают жители ближайших поселений.