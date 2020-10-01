Киев, , 09:56 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 4069 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил 1 октября специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

По данным ресурса, за сутки от последствий, вызванных коронавирусом, скончались 64 человека, выздоровели более 2 тыс. человек.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 213 028 случаев заражения коронавирусом, из них 4193 случая оказались смертельными, выздоровело почти 95 тыс. пациентов.

Отметим, что сутками ранее было выявлено 4027 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада Украины приостановила проведение заседаний из-за вспышки коронавирусной инфекции в стенах парламента.

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