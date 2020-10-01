Москва, , 09:53 — REGNUM Самолеты-амфибии Бе-200, которые задействованы при тушении пожаров в Анталье, не являются самолетами МЧС РФ. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе министерства.

«Самолеты-амфибии Бе-200 ЧС МЧС России не принимают участия в тушении пожаров в Турции», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отметим, ранее турецкая газета Milliyet сообщила, что 28 сентября два российских самолета-амфибии Бе-200 ЧС во время забора воды для тушения пожаров пролетели на слишком близком расстоянии к жилым домам, что напугало местных жителей. Позднее в лесном хозяйстве Антальи попросили пилотов объяснить свои действия.