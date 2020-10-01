Москва, , 09:50 — REGNUM Сегодня, 1 октября, президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днём Сухопутных войск, которым исполняется 470 лет, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что Сухопутные войска достойно решают поставленные задачи, приумножают патриотические традиции и хранят верность Родине и народу.

«Сухопутные войска играют огромную роль в укреплении обороноспособности и обеспечении национальной безопасности России», — отметил Путин и пожелал военнослужащим всего наилучшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая 2006 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении профессиональных праздников в Вооруженных силах, в котором предписывалось отмечать День Сухопутных войск 1 октября.

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