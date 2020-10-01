Владивосток, , 09:50 — REGNUM Во Владивостоке в кампусе Дальневосточного федерального университета состоялась церемония гашения памятной художественной марки, которая была выпущена к началу переписи населения РФ. Об этом 1 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом, в стране стартовал первый этап переписи в удаленных и труднодоступных районах.

Основной этап переписи населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года, однако в ряде отдаленных и труднодоступных регионов она началась уже сегодня.

Напомним, первоначально перепись планировалась на октябрь 2020 года, но Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Согласно данным «Демографического рейтинга регионов — 2020», на первом месте по естественному приросту населения находится Дагестан — население республики выросло на 98,9 тыс. человек с 2017 по 2019 год.

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