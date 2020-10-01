Воронеж, , 09:48 — REGNUM Носители коронавируса выявлены в 48 образовательных учреждениях Воронежской области по данным на 30 сентября. Об этом, как сообщили в пресс-службе облправительства, на заседании регионального оперштаба заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев.

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С 1 сентября в школах при проведении утреннего фильтра выявлены и отстранены 595 учащихся и один преподаватель с признаками ОРВИ в 103 учреждениях. Носители коронавируса выявлены в 48 учреждениях.

На карантин на данный момент полностью закрыты восемь школ региона, из них четыре — по коронавирусу. Кроме того, на карантин отправлены 138 классов в 29 школах, в том числе по коронавирусу — 96 классов в восьми школах.

В регионе также растёт заболеваемость ОРВИ — на 31,2% за неделю. Уровень заболеваемости в целом по региону пока на 3,8% ниже эпидпорога, однако в двух районах, Бутурлиновском и Каменском, он превышен.